Бывшего вице-президента МИнБанка заочно арестовали за особо крупную растрату

Бывший вице-президент Московского индустриального банка Адам Арсамаков заочно арестован, пишет «Коммерсант», уточняя, что сына Абубакара Арсамакова — экс-руководителя некогда одного из крупнейших финансовых учреждений России, которое сейчас находится на санации в ЦБ, обвиняют в особо крупной растрате. Ранее арбитраж признал Арсамаковых и еще 16 лиц, контролировавших кредитное учреждение, виновными в причинении банку убытков и взыскал с них почти 200 млрд рублей.

Первое уголовное дело о махинациях в МИнБанке Следственный комитет России возбудил еще в 2019 году. Речь в нем идет о выплатах зарплат многочисленным родственникам бывших топ-менеджеров этого кредитного учреждения, которые на самом деле числились там лишь формально. Разбираясь в этой истории, которая пока так ничем и не завершилась, СКР вышел на куда более масштабные хищения средств финансовой организации. В итоге было возбуждено еще одно уголовное дело по факту растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ), фигурантом которого стал Арсамаков.

Практически весь топ-менеджмент МИнБанка лишился своих постов в начале 2019 года, когда финансовое учреждение попало под санацию Центробанка. Регулятор пришел к выводу, что неэффективное и недобросовестное руководство банком едва не довело его до банкротства. Кроме того, были выявлены многочисленные нарушения и злоупотребления, которые и стали предметом расследования СКР. В частности, в материалах уголовного дела речь идет о выдаче кредитов сомнительным организациям на сумму более 100 млрд рублей.

При этом из 104 заемщиков 51 перестал обслуживать свои долги сразу же после прихода в МИнБанк временной администрации. По мнению следствия, фирмы-должники, вероятнее всего, находились под контролем топ-менеджмента банка. Во всяком случае, кредитный комитет с легкостью выдавал деньги структурам, которые не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности, переводя их в категорию надежных заемщиков. Таких организаций в деле сейчас насчитывается более двух десятков.

Сначала у следствия появились вопросы к президенту МИнБанка Абубакару Арсамакову, который возглавлял это кредитное учреждение с 1998 года. Однако выяснилось, что 14 ноября 2020 года экс-банкир скончался на 65-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции. Впрочем, как говорят источники в правоохранительных органах, официального подтверждения этой информации у них до сих пор якобы нет. Попытка допросить бывшего вице-президента учреждения Адама Арсамакова успехом также не увенчалась — он скрылся за границей.

Стоит также отметить, что после отстранения от должности в МИнБанке Арсамаков-младший обжаловал это решение в суде. В своем иске он просил выплатить «неполученный заработок» почти за полгода в размере 2,1 млн рублей (оклад экс-банкира составлял 600 тыс. рублей в месяц). Однако в этом Симоновский райсуд Москвы в августе 2019 года Арсамакову-младшему отказал. Параллельно с этим Адам Арсамаков судился и с Центробанком, «лишившим его права заниматься банковской деятельностью и занимать руководящие должности». В частности, экс-банкир требовал признать незаконным предписание регулятора от 29 января 2019 года, где говорилось, что «он признан не соответствующим требованиям к деловой репутации». При этом свою вину в неблагоприятном финансовом положении МИнБанка заявитель отрицал, называя свои действия на посту члена правления кредитного учреждения «разумными и добросовестными».