Проблемные активы МИнБанка не будут переданы «Трасту»

Проблемные и непрофильные активы санируемого Московского Индустриального Банка не будут переданы в группу банка непрофильных активов «Траст», как планировалось ранее. Об этом сообщил журналистам глава «Траста» Александр Соколов, передает ТАСС.

«От этой идеи отказались, было принято другое решение. Решение было принято нашим акционером — просто посчитали, что в этом нет целесообразности, выбрали другой путь. О подробностях нужно спросить ЦБ», — сказал Соколов.

Банк России 22 января 2019 года объявил о решении санировать МИнБанк через Фонд консолидации банковского сектора. В 2021 году планировалось передать проблемные и непрофильные активы МИнБанка в группу банка «Траст».

Сообщалось, что для фондирования операции Центробанк предоставит «Трасту» депозит в размере не более 24,3 млрд рублей. Полученные от сделки средства будут направлены в МИнБанк на погашение привлеченного ранее депозита Банка России в размере 22,4 млрд рублей.



Также Банк России вел переговоры о передаче МИнБанка Промсвязьбанку. Однако в ноябре 2021 года газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники сообщила, что ПСБ перенес сроки присоединения МИнБанка. Если ранее планировалось, что процесс будет завершен в первой половине 2022 года, то теперь речь идет о 2023-м, указывала газета. По словам собеседников издания, у ПСБ возникли сложности в процессе передачи ему акций МИнБанка от регулятора.