Запланированное на 2022 год присоединение очередного объекта санации, Московского Индустриального Банка (МИнБа), к Промсвязьбанку (ПСБ) откладывается до 1 января 2023 года, пишет «Коммерсант». По словам собеседников издания, у ПСБ возникли сложности в процессе передачи акций банка от регулятора.

В ПСБ подтвердили перенос сроков присоединения. Как пояснили в кредитной организации, исходно планировалось завершить интеграцию в 2022 году, но, учитывая масштабы банка, а также сложные юридические процедуры по передаче акций МИнБа от ЦБ к акционеру ПСБ, было решено скорректировать сроки присоединения на январь 2023-го.

Новый план ЦБ для МИнБанка предполагает его передачу Промсвязьбанку В ЦБ подчеркивают, что МИнБанк будет продолжать работу в стандартном режиме и исполнять все свои обязательства перед клиентами.

Передача акций банка будет осуществляться через Росимущество, что удлиняет процесс, пояснила младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Юлия Якупова. Также, по ее словам, присоединение банков зачастую сопровождается трудоемкими работами по миграции автоматизированной банковской системы, оптимизации штата и филиальной сети, что должно привести к оптимизации операционных расходов. По мнению управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, передача МИнБа осложняется рядом факторов: сначала МИнБ требовалось расчистить от «плохих» долгов, передача их в пользу «Траста» занимает определенное время. Если бы банк не санировался ЦБ, интеграция могла бы происходить быстрее.

В ПСБ ожидают, что сделка позволит увеличить клиентскую базу как в розничном сегменте, так и среди предприятий МСБ. Однако, по мнению экспертов, эффект будет не слишком заметным. В моменте присоединение вряд ли окажет заметное влияние на бизнес ПСБ, учитывая, что его масштабы в десять раз превышают размер МИнБа, пояснил управляющий директор НКР Михаил Доронкин.