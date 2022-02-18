Опрос: россияне оценили уровень стресса на работе на шесть из десяти баллов

В среднем жители России оценивают собственный стресс на шесть из десяти баллов, где один — стресс совсем не ощущается, а десять — уровень стресса на грани выгорания, свидетельствуют данные исследования, проведенного сервисом «Работа.ру». При этом мужчины оценивают уровень стресса на пять баллов, женщины — на шесть.

Согласно опросу, более половины участников (53%) оценили уровень стресса от одного до пяти баллов, 15% опрошенных отметили, что совсем не ощущают стресса, 6% оценили негативные эмоции от работы в два балла, 7% — в три балла, 5% — в четыре балла. При этом каждый пятый опрошенный россиянин оценил стресс ровно в пять баллов.

Кроме того, 5% респондентов поставили стрессу шесть баллов, 9% — семь баллов, 10% — восемь баллов, 8% — девять баллов. В твердую «десятку» свой стресс на работе оценили 15% участников исследования.

Почти половина респондентов (47%) указали, что чаще всего испытывают стресс из-за накопленной усталости. Треть опрошенных (33%) рассказали, что у них на работе большое количество задач. Еще 23% участников исследования стрессуют из-за состояния здоровья, а по 22% отметили токсичную атмосферу в коллективе или давление со стороны начальства.

По 19% опрошенных испытывают стресс из-за проблем в личной жизни или недостатка ресурсов на работе, 11% респондентов отметили стресс из-за безответственных подчиненных, 9% назвали причиной стресса недостаток бюджета на проекты, по 6% — плохие отношения с коллегами и невыполнимые KPI.

В варианте «Другое» 10% респондентов чаще всего указывали, что не испытывают стресс.