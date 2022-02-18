Райффайзенбанк: о доходах своего партнера знают 86% россиян

Большинство россиян (86%) знает, сколько зарабатывает их партнер, потому что он (или она) сам об этом сказал (95%), свидетельствуют данные онлайн-опроса, проведенного Райффайзенбанком. При этом мужчины более осведомлены о сумме доходов своей второй половины, чем женщины: 88% против 86% соответственно.

По данным исследования, каждый десятый россиянин придерживается в отношениях принципа «мои деньги — мои, деньги партнера — наши общие деньги». Такой подход к распределению средств в паре пользуется большей популярностью у женщин, чем у мужчин: 14% против 6% соответственно.

Отмечается, что оплачивать все из общих денег предпочитают 38% опрошенных, а 22% скидываются только на общие расходы (аренда, ипотека, продукты, ребенок). При этом 20% говорят, что за все всегда платит мужчина, и только 1%, что женщина. Пополам расходы делят 10% респондентов, по очереди платят 5%, а всегда каждый сам за себя — 4%.

Лента новостей Россияне стали чаще заключать брачные договоры В 2021 году россияне заключили рекордное число брачных договоров — почти 150 тыс., пишут «Известия» со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты, уточняя, что это почти в три раза больше, чем десять лет назад. Специалисты связывают популярность этой гражданско-правовой сделки с распространением ипотечного кредитования. 18.02.2022 13:51

Среди разных регионов страны чаще всего из общих денег принято за все платить в Воронеже (42%) и Челябинске (41%), а реже всего к такому способу прибегают в обеих столицах (по 34%). В парах из Москвы и Санкт-Петербурга более, чем в других городах, принято делить сумму трат пополам: 16% и 13% соответственно.

Вариант, когда за все всегда платит мужчина, наиболее распространен среди тех, кто просто в отношениях (29%), чем среди людей в гражданском (17%) или зарегистрированном браке (19%). Среди тех, кто состоит в гражданском или зарегистрированном браке, главным образом траты происходят за счет общего бюджета: 35% и 44% соответственно.

В онлайн-опросе приняли участие более 2 тыс. жителей семи крупных городов страны, включая обе столицы, среди которых 60% женщин и 40% мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. Большинство респондентов состоят в зарегистрированном браке (68%) и зарабатывают в месяц от 20 тыс. до 60 тыс. рублей (58%).