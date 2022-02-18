Россияне стали чаще заключать брачные договоры

В 2021 году россияне заключили рекордное число брачных договоров — почти 150 тыс., пишут «Известия» со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты, уточняя, что это почти в три раза больше, чем десять лет назад. Специалисты связывают популярность этой гражданско-правовой сделки с распространением ипотечного кредитования.

Статистически, каждый шестой брак не обходится без похода к нотариусу, причем нередко контракт появляется уже в ходе семейной жизни. Более того, нотариусы сталкиваются со случаями, когда уже разведенные супруги пытаются оформить правовой статус своей совместной собственности, чтобы скрыть имущество от кредиторов или судебных приставов. Такие попытки строго пресекаются работниками нотариата, обязанными тщательно проверять все документы обращающихся к ним граждан.

Нередко брачный контракт заключают, чтобы продемонстрировать супругу отсутствие каких-либо меркантильных побуждений при вступлении в брак. Кроме того, наличие не выплаченного ипотечного кредита еще больше осложняет ситуацию.

По словам члена Ассоциации юристов России Венеры Шумлянской, в юридической практике по семейным спорам один из сложных вопросов — это раздел ипотеки. «Договор ипотеки, как и любой другой, может быть изменен только по согласию обеих сторон либо в судебном порядке при наличии для этого оснований. Поэтому семейный спор, где делится ипотека, осложняется позицией банка по этому вопросу», — отметила она, добавив, что если банк идет навстречу, меняя условия кредитного договора, то вопрос решается во внесудебном порядке, если же нет, то приходится обращаться в суд.

Юрист подчеркнула, что можно взыскать половину оплаченных платежей с не платившего супруга, если вы самостоятельно продолжаете оплачивать ипотеку, либо потребовать внести изменения в кредитный договор с банком, по условиям которого разделить сумму долга на обоих супругов. Но правильно составленный брачный контракт помогает значительно облегчить процесс такого раздела.

Как объяснили в ФНП, брачный договор может описывать широкий круг вопросов: как выстраивается семейный бюджет, кто какие расходы на себя берет, предусматриваются ли взаимные выплаты в браке и после него. Допустимо даже предусмотреть раздел имущества, которое появится только после заключения договора. Можно связать имущественные права с определенными событиями. Например, указать, что квартира целиком отойдет жене после выплаты ипотечного кредита и снятия залога.

Сегодня есть возможность заключить договор даже если супруги находятся в разных частях страны — дистанционно по видеосвязи при помощи электронного нотариата. Если один или оба супруга занимаются бизнесом, брачный договор становится насущной необходимостью. «Супруги договариваются, например, что доля в компании, все связанные с этим права и обязанности переходят мужу, а квартира — жене. Это делается для того, чтобы в случае банкротства или долгов компании вывести «из-под удара» жилье семьи», — пояснила нотариус из Щелково Ирина Аникеева. Однако такая схема не сработает, если таким способом бизнесмен пытается укрыть свое имущество от кредиторов после банкротства. В этом случае кредиторы могут оспорить брачный договор.