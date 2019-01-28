28.01.2019 10:00 1119

Уже 28 января ЦБ запустит систему быстрых платежей, в том числе по номеру телефона. На первом этапе к ней подключатся 11 банков: ВТБ, Альфа-банк, «Тинькофф Банк», Росбанк, банк «Ак Барс», Газпромбанк, «Киви Банк«, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Райффайзенбанк, СКБ-банк и РНКО «Платежный центр». В будущем к системе планируют подсоединиться еще 40 банков, рассказывал гендиректор Национальной системы платежных карт Владимир Комлев.

Как пояснили Business FM в Центробанке, сначала система будет работать в тестовом режиме, а часть банков, участвующих в пилотном проекте, запустят переводы по номеру телефона только для фокус-групп. Для всех клиентов из числа физлиц система начнет работать полноценно через месяц, 28 февраля, сообщало ранее РБК .

Сервис позволит россиянам проводить мгновенные платежи по номеру мобильного телефона или аккаунту в социальной сети независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя. Работать сервис будет круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни. Речь идет не только о платежах с карты на карту, но и о переводах с расчетных счетов.

А со второй половины года в системе можно будет делать переводы в адрес госорганов и юрлиц. Клиенты смогут оплачивать налоги, коммунальные услуги, штрафы, покупки в интернет-магазинах, а также совершать платежи в рознице с помощью QR-кодов.

В США и Европе аналогов такой системы нет. Нечто похожее есть у китайцев, говорит независимый банковский эксперт Эльман Мехтиев:

Эльман Мехтиев

независимый банковский эксперт

«Самая большая по объему система быстрых платежей — внутри китайского мессенджера WeChat. Это сотни миллионов, чуть ли не миллиард активных пользователей. Вот на улице стоит торговец, допустим, сушеными осьминогами, у этого торговца лежит картонка, на которой напечатан QR-код. Покупатель наводит смартфон, моментально всплывает веб-сайт, привязанный к банковскому счету, и он просто переводит на этот счет. Когда люди перечисляют с карты на карту, это те же самые быстрые платежи, только форм-фактор другой — номер телефона, номер карты или QR-код».

Система переводов «с карты на карту» сейчас есть практически в каждом банке. В среднем комиссия за перевод между картами разных банков составляет 1,5%. Самая популярная система — «Сбербанк Онлайн»: переводить можно как по номеру телефона, так и по номеру карты. За переводы между клиентами Сбербанка комиссия не взимается. Именно поэтому многие держат карты крупнейшего банка. Сейчас эта система объединяет 42 миллиона человек.

Сбербанк фактически монополист: на него приходятся 94% этого рынка. Но для многих клиентов это не основной счет, и деньги на эту карту приходится переводить со своего основного банковского счета. Для этого либо нужно внести наличные через специальный терминал, либо сделать перевод и заплатить комиссию.

Сбербанк систему быстрых платежей пока игнорирует. Публичные заявления на эту тему довольно сдержанные: мол, это нерыночные меры. При этом с конца прошлого года ходят слухи о том, что крупнейший банк страны к сервису решил не присоединяться. На соответствующий запрос Business FM пресс-служба банка ответила: не комментируем. Будет ли Сбербанк участвовать в новой системе?

Иван Уклеин

младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА»

«Понятно, что Сбербанк один из тех, кто сильнее всех проиграет от внедрения этой системы. У клиентов будет альтернатива: переводить через Сбербанк, где комиссия порой доходит до 2,5% от перевода, особенно это касается крупных сумм, либо перевести с небольшой комиссией в шесть рублей через систему быстрых платежей. Очевидно, что Сбербанк постарается до последнего, насколько это будет возможно, не принимать участия в системе быстрых платежей. Но регулятор озвучил, что предполагается введение мер, которые бы стимулировали Сбербанк участвовать в этой системе».

Когда летом прошлого года Центробанк объявил о запуске своей системы быстрых платежей, Сбербанк стал подключать сторонние банки к своей системе, первым стал «Тинькофф». Недавно Сбербанк объявил об отмене комиссий за переводы между регионами. Внутри регионов они и раньше были бесплатными.

Что же касается системы быстрых платежей ЦБ, то в первый год она тоже будет бесплатной как минимум для банков, а скорее всего, и для клиентов. Так что здесь условия «Сбербанк.Онлайн» и нового сервиса равные. Потом, правда, в системе быстрых платежей планируют ввести комиссии для банков в размере от одного до шести рублей в зависимости от суммы перевода. Как правило, такие комиссии перекладывают на клиентов. К тому времени клиенты смогут оценить, какой системой пользоваться удобнее.

Михаил ЗАДОРОЖНЫЙ, Надежда ГРОШЕВА

