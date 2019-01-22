Сбербанк в очередной раз стал самым дорогим российским брендом по версии консалтинговой компании Brand Finance, следует из ежегодного рейтинга Brand Finance Global 500, пишет «Коммерсант».



Стоимость бренда в рейтинге рассчитывается по оценке будущих возможных доходов, в случае если бы компания не владела брендом, а платила за него роялти.

Бренд Сбербанка, по версии Brand Finance, подорожал за год на 6,3%, до 12,4 млрд долларов, по состоянию на 22 января. Тем не менее его позиция в общем рейтинге снизилась со 129-й до 139-й. За год Сбербанк обогнал по стоимости бренда, например, японскую Sony (12,2 млрд долларов, рост на 1,6%) и Индустриальный банк Китая (11,7 млрд долларов, снижение на 2,4%), но уступил таким компаниям, как Netflix (21,2 млрд долларов, рост на 105%) и Alibaba (14,6 млрд долларов, рост на 51,1%).

При этом в отдельно взятом банковском рейтинге Сбербанк вошел в первую двадцатку (годом ранее — 21-е место), а по показателю «силы бренда» занял первое место среди банков мира и второе — среди всех участников рейтинга, уступив только Ferrari.



Из российских брендов в список также вошли «Газпром» и «ЛУКОЙЛ», которые росли значительно быстрее, чем годом ранее. Так, стоимость бренда «Газпрома» выросла сразу на 45,7%, до 8,1 млрд долларов. Стоимость бренда «ЛУКОЙЛа» увеличилась на 19,7%, до 5,8 млрд долларов. Раньше в рейтинге было больше российских брендов: в 2015 году в список входил сотовый оператор «МТС», а еще ранее — оператор «МегаФон» и ретейлер «Магнит».

Семь брендов первой десятки рейтинга представляют США. Лидируют в нем технологические бренды, причем первая тройка с прошлого года не изменилась: это Amazon (187,9 млрд долларов, рост на 24,6%), Apple (153,6 млрд, рост на 5%) и Google (142,8 млрд, рост на 18,1%). В пятерку при этом вернулась Microsoft, стоимость бренда которой за год выросла сразу на 47,4%, до 119,6 млрд, что позволило компании обогнать Samsung (91,3 млрд долларов, снижение на 1,1%) и AT&T (87 млрд, рост на 5,6%).

