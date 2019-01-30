Минфин России удачно провел размещение облигаций, сумев привлечь от инвесторов 25 млрд рублей. При этом спрос на пятилетние ОФЗ в несколько раз превысил предложение. На первом аукционе бумаги с погашением в феврале 2024 года были проданы с доходностью 8,21% годовых, на втором — ставка десятилетних облигаций была 8,36%. Это немного выше уровня рынка, индекс гособлигаций на Московской бирже торгуется с доходностью 8,27%.

После неудачного аукциона на прошлой неделе Минфин решил сократить объем размещаемых бумаг на 5 млрд рублей. Позитивное настроение инвесторов отразилось на росте фондовых индексов, и в результате индекс Мосбиржи обновил исторический максимум.

«Похоже, сказывается внушительный двухнедельный приток капитала в российские фонды», — комментирует эксперт «Финама» Василий Олейник. По данным EPFR, за первые три недели в инвестфонды, ориентированные на Россию, пришло более 210 млн долларов. Дополнительный позитив российскому рынку придает рост нефтяных цен, стоимость барреля Brent подошла к отметке 62 доллара.