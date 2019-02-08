Акции МТС на Московской бирже подешевели на 5,5% к уровню закрытия четверга после того, как представители оператора сообщили о планах запустить проект по обновлению стратегии своего присутствия на рынках акционерного капитала.

К 16:27 мск акции МТС торговались в диапазоне 254,2—254,4 рубля, снизившись на 2,88%. На минимуме бумаги торговались по 247,5 рубля.

Как говорится в сообщении, компания проведет анализ и оценку структуры листинга, предпочтений инвесторов и поиск наилучшего баланса затрат и преимуществ для оператора и инвесторов. В частности, компания планирует увеличить объемы торгов на Мосбирже и оценить, насколько оправданным является наличие листинга в США.