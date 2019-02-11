РАМ Банк скорректировал тарифы по банковским картам.

Теперь в банке можно оформить только дебетовую карту категории Visa Platinum в рублях, долларах или евро. Выпуск карт категорий Visa Classic и Visa Gold прекращен.

Комиссия за выпуск и годовое обслуживание карты Visa Platinum не взимается (ранее плата за обслуживание составляла 3,5 тыс. рублей, 120 долларов или 90 евро). Срок действия карты — два года.

Плата за снятие наличных в устройствах банка составляет 0,5% от суммы операции (до этого бесплатно можно было снять до 350 тыс. рублей в день, а при сумме свыше 350 тыс. рублей комиссия равнялась 1—2,5% в зависимости от суммы снятия), в банкоматах и ПВН сторонних банков она равна 1% и 1,5% соответственно (прежде — 1,25% и 1,75%).

Плата за услугу СМС-информирования не взимается с пакетом «Стандарт», а с пакетом «Премиум» составляет 100 рублей или 1,5 доллара/евро в месяц.



«Бесплатное обслуживание карты, снижение комиссии за снятие наличных могут сделать карту более привлекательной для клиентов, которым прежде при снятии наличных в сумме свыше 350 тысяч рублей в день приходилось платить более высокую комиссию», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Ирина Вязникова.