«Ренессанс Кредит» повысил ставки по вкладу «Ренессанс Доходный» в рублях на сроки 367, 400 и 550 дней, говорится в сообщении банка.

«Теперь данный депозит на срок 367 дней можно открыть в отделении по ставке 7,4% годовых, а в интернет- или мобильном банке — по ставке 7,65%. Доходность по вкладу на 400 дней при размещении средств в офисе банка составит 7,75%, а через дистанционные сервисы — 8%. При открытии депозита в отделении на срок 550 дней процентная ставка составит 8,1%», — отмечается в пресс-релизе.

Минимальная сумма вклада в рублях составляет 30 тыс. при открытии в отделениях и 5 тыс. при открытии в интернет- и мобильном банке. Проценты выплачиваются в конце срока, возможность пополнения и частичного снятия средств со счета не предусмотрена. «Есть льготные условия досрочного расторжения договора: до истечения 90 дней проценты пересчитываются по ставке 0,5% годовых, с 91-го до 180-го дня — по ставке 2,75%, со 181-го до 366-го дня — по ставке 3,5%, с 367-го до 549-го дня — по ставке 4%», — подчеркивается в сообщении.

В банке напомнили, что депозит «Ренессанс Доходный» также можно открыть на срок три, шесть, девять месяцев, размещение средств доступно в долларах и евро.