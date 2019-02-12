Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает необходимым привлечь к подготовке проекта об устойчивой работе Рунета ко второму чтению правительство, деловое сообщество, «высококлассных экспертов».

Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла законопроект в первом чтении.

По словам Володина, ответственному комитету Госдумы по информполитике необходимо более эффективно выстроить работу и привлечь к доработке проекта ко второму чтению в том числе представителей Кабмина и профильные министерства.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о «суверенном Рунете» В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он «подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США».

«Хотелось бы, чтобы комитет привлек к обсуждению законопроекта при доработке его ко второму чтению экспертов, причем высококлассных. Посмотрите международный опыт ... изучите те замечания, которые звучат от делового сообщества. Министерство (Минкомсвязь) говорит, что ряд положений нуждаются в проработке», — сообщил Володин в ходе заседания.

Он добавил, что закон должен обеспечить безопасность и устойчивое функционирование Интернета в РФ. «Не закрыть, не отрубить, а обеспечить безопасность», — подчеркнул спикер Госдумы.