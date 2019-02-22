Банк «Траст», которому санированные ЦБ финансовые организации передают «плохие» и непрофильные активы, просит заемщиков досрочно погасить кредиты. Об этом «Ведомостям» рассказал сотрудник компании, получившей такую просьбу, и человек, близкий к «Трасту».

По их словам, банк в том числе обращается к заемщикам, которые обслуживают долги и делают погашения по срокам. Как поясняют источники газеты, «Трасту» нужно расплатиться с ЦБ, депозитом которого профондированы активы банка.

«Траст» не нацелен на то, чтобы развивать сотрудничество с бизнесом, его кредитовать», — говорил предправления банка Александр Соколов. По его словам, все долги должны быть либо взысканы, если они проблемные, либо рефинансированы, если заемщик находится в тяжелой экономической ситуации.

Один из таких клиентов, который хочет рефинансировать кредит «Траста», — Rambler Group Александра Мамута. Группа намерена рефинансировать долг в Сбербанке, сообщили представители Rambler Group и госбанка. С сентября 2014 года Rambler кредитовался в банке «ФК Открытие», миноритарием которого был Мамут. Но после санации «ФК Открытие» передал «Трасту» непрофильные и проблемные активы на 438 млрд рублей. Среди них были и кредиты группе компаний Мамута. Сумма не раскрывалась, по словам Соколова, речь идет о долге «на миллиарды рублей». Два месяца назад предправления «ФК Открытие» Михаил Задорнов говорил «Ведомостям», что группа Мамута обслуживает долг и не допускает просрочек.

Представитель Rambler подтвердил изданию, что группа обслуживает кредиты в полном соответствии с условиями договоров.