Банк «Оранжевый» повысил ставки по ряду вкладов в рублях.

Вклад «Можно все» (от 100 тыс. рублей на один и два года) можно открыть под 7,05—7,35% годовых (ранее — под 6,85—7,15%). Пополнение возможно без ограничений.

Доходность «Премиального процента» (от 50 тыс. рублей на два года) составляет 7,5% годовых (с первого по 180-й день начисляется 6,6%, со 181-го по 370-й день — 7,6%, с 371-го по 540-й день — 7,8%, с 541-го по 730-й день — 8% годовых). Прежняя ставка — 7,35%. Дополнительные взносы принимаются в течение первых 180 дней.

«Привилегия» (от 3 млн рублей на один год) размещается под 8,1% годовых (вместо 8%). Вклад пополняемый.

Проценты по всем депозитам выплачиваются ежемесячно.