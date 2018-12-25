Справка Banki.ru

Банк основан в декабре 1991 года в Братске (Иркутская область) под наименованием «Братсккомплекс», соответствовавшим его основной задаче — обслуживанию предприятий и работников Братского лесопромышленного комплекса. В 2003 году финучреждение переименовано в Промсервисбанк. С февраля 2005 года банк входит в систему страхования вкладов. В 2009 году головной офис был переведен в Санкт-Петербург, а офис в Братске получил статус филиала. В апреле 2014 года банк был переименован в ООО «Банк «Оранжевый». 14 ноября 2018 года банк получил базовую лицензию на осуществление банковских операций, предусматривающую упрощенное регулирование.

На настоящий момент банк контролируется бывшим топ-менеджером «Илим Палп Энтерпрайз»* и председателем совета директоров кредитной организации Станиславом Патенко (100%). Доля равная 55,24% принадлежат ему напрямую, а еще 44,76% через ООО «Терра», где Станислав Патенко является единственным участником.

Сеть обслуживания банка представлена головным и двумя дополнительными офисами в Санкт-Петербурге и филиалом в Москве. Сеть собственных банкоматов банка насчитывает семь устройств, шесть из которых расположены в Санкт-Петербурге, один — в Москве. Клиенты также имеют возможность бесплатно пополнять карточные счета в устройствах банка-партнера ПАО «Росбанк». Среднесписочная численность персонала на 1 октября 2015 года составляла 220 человек.

Кредитная организация предлагает своим клиентам стандартный набор банковских услуг. Корпоративным клиентам доступно РКО, депозиты и векселя, кредитование (в том числе малого бизнеса), факторинг, зарплатные проекты, консалтинговые услуги, дистанционное банковское обслуживание (Банк-Клиент Faktura) и др. Частным лицам предлагается линейка вкладов, кредитование, пластиковые карты системы Visa, аренда банковских ячеек, денежные переводы (Western Union и Contact), интернет-банкинг и др.

Основными клиентами выступают предприятия малого и среднего бизнеса торговой, строительной, транспортной, лесной, деревообрабатывающей и других отраслей. Среди клиентов банка — АО «Дорожное Эксплуатационное Предприятие № 103», ОАО «Егорьевский Завод Авто-Технических Изделий», АО «Марийскавтодор», АО «Омега», ОАО «Радиоавионика», ЗАО «Реалстрой», ОАО «Свирская Судоверфь», ООО «Союзавто», ООО «Свет» и др., а также компании, связанные с группой «Илим». По данным годовой финансовой отчетности за 2017 год корпоративный кредитный портфель банка представлен следующими отраслями: торговля (35,4%), строительство (20,8%), обрабатывающие производства (9,4%), недвижимость (13,9%).

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 7,5% (или 426 млн рублей), составив 6,1 млрд рублей на 01.11.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств физических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема совокупного кредитного портфеля и прочих активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 68,8% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 69,2% до 68,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 270,9 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 16% до 16,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 78,3 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 657,5 млн рублей, с начала года данный показатель увеличился на 6% (или 37,4 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 10,7% и 89,3% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 55 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату находится на крайне удовлетворительном уровне, составляя 11,11% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 70,3% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 82,4% и 17,6% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 60,4% до 70,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 859,9 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 17% до 12,1%, при этом их номинальный объем сократился на 225,4 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 10,3% до 6%, при этом их номинальный объем сократился на 216,3 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 3,6% до 3,2%, при этом их номинальный объем сократился на 8,8 млн рублей;

• доля прочих активов сократилась c 8,7% до 8,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 16,5 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 4,3 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 859,9 млн рублей (или 25%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные физическим лицам, — 73,8%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 78,3%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 4,7% до 3,8%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 7,1%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 5 млрд рублей (115,9% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 742,3 млн рублей, из которых 722,6 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 3,3 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 16,5 млн рублей. По итогам января — октября 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 20,9 млн рублей.

Совет директоров: Станислав Патенко (председатель), Эдуард Мусиенко, Андрей Голышкин, Андрей Борисов.

Правление: Валентина Галицкая (председатель), Алена Борисовец, Марина Головатая, Ольга Рыськина, Ирина Мошкова, Никита Винокуров.

* «Илим Палп» — российский целлюлозно-бумажный холдинг. В 2006 году половина бизнеса была продана американской корпорации International Paper, после чего компания стала функционировать под наименованием ОАО «Группа «Илим». В настоящее время около 93% акций холдинга через швейцарский Ilim Holding SA контролирует упомянутая International Paper, а также основатели «Илима» — Захар Смушкин, братья Борис и Михаил Зингаревичи. В числе владельцев компаний — собственников «Илим Палп Энтерпрайз» (первоначальное наименование компании) в 1994 году фигурировал бывший президент и действующий премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В настоящее время в состав группы «Илим» входят предприятия лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, а также обслуживающие предприятия. Численность персонала группы — около 17 тыс. человек.

Согласно годовой отчетности банка по РСБУ, активы группы на 1 января 2017 года составили 144,2 млрд рублей, капитал и резервы — 37,3 млрд рублей. Прибыль за 2016 год — 26,2 млрд рублей.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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