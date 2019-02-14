Копилка
Банк Оранжевый,
Банк Оранжевый вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,00%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
730 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
105 ₽
Ставка
5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|730 дней
|от 1 000 ₽
|5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Особые условия
-
- вклад предназначен для держателей пластиковой карты банка, текущего счета или счета вклада "До востребования";
- возможно открытие не более одного вклада "Копилка"
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по ставке вклада
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 07.02.2019 11:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Копилка» в 2 городах России
6 332
Справочная информация
ООО «Банк «Оранжевый»
- Адрес
- 198013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16, литер А
- ОГРН
- 1023800000322
- Сайт
- www.bankorange.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
8 800 500-80-88 — единая справочная служба
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