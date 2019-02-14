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Копилка

Банк Оранжевый,

Банк Оранжевый вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,00%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
105
Ставка
5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
730 дней
от 1 000 ₽ 5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Особые условия
  • вклад предназначен для держателей пластиковой карты банка, текущего счета или счета вклада "До востребования";
  • возможно открытие не более одного вклада "Копилка"
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по ставке вклада

Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
07.02.2019 11:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Копилка» в 2 городах России
6 332
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Справочная информация
ООО «Банк «Оранжевый»
Адрес
198013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16, литер А
ОГРН
1023800000322
Сайт
www.bankorange.ru
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Телефоны
8 800 500-80-88 — единая справочная служба

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