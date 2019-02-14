Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Особые условия вклад предназначен для держателей пластиковой карты банка, текущего счета или счета вклада "До востребования";

возможно открытие не более одного вклада "Копилка" Пополнение возможно Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях по ставке вклада Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк или через мобильный банк Дата актуализации 07.02.2019 11:57

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.