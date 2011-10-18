Вход

Вклады банка Оранжевый

изменить банк

Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов банка Оранжевый можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

5 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5% 1 000 730 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8,7% 300 000 365 дней
  • выплата процентов в конце срока
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,15% 500 000 730 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
Подробнее
Доллар США 1,85% 2 000 730 дней
Евро 0,1% 2 000 730 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,35% 50 000 730 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8% 3 000 000 370 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
Подробнее
Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
41 749

Похожие продукты других банков: Томскпромстройбанк, Межрегиональный промышленно-строительный банк, Муниципальный Камчатпрофитбанк.

Другие продукты: Кредиты для бизнеса, Ипотека

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

В банках

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще
Банк Оранжевый
лицензия № 1659

Продукты банка

Рейтинги