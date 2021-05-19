Банк «Оранжевый» ввел вклады «Оранжевое настроение» и «Оранжевое настроение Плюс».
Минимальная сумма депозитов — 100 тыс. рублей. Срок — 1 095 дней. Доходность вклада «Оранжевое настроение» составляет 4,9—5% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно.
Доходность депозита «Оранжевое настроение Плюс» составляет 5,1—5,2% годовых. Выплата процентов осуществляется в конце срока.
Дополнительные взносы и расходные операции по депозитам не допускаются.
При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых.
Оформить вклады можно в отделении банка, а также через интернет- или мобильный банк.