Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт Капитализация нет Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение первых 15 дней; ранее выплаченные проценты - в течение всего срока Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях за каждый полный процентный период ставка сохраняется Автопролонгация невозможна Дата актуализации 07.02.2019 11:55

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.