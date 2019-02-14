Премиальный процент плюс
Банк Оранжевый,
Банк Оранжевый вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,35%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
730 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
7 340 ₽
Ставка
7,35%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|730 дней
|от 50 000 ₽
|7,35
- предусмотрено три периода начисления процентов: с первого по 180 день - 6,55%, со 181 по 370 день - 7,55%, с 371 по 730 день - 7,65% годовых;
- в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
в течение первых 15 дней; ранее выплаченные проценты - в течение всего срока
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
за каждый полный процентный период ставка сохраняется
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 07.02.2019 11:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Премиальный процент плюс» в 2 городах России
26 146
Справочная информация
ООО «Банк «Оранжевый»
- Адрес
- 198013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16, литер А
- ОГРН
- 1023800000322
- Сайт
- www.bankorange.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
8 800 500-80-88 — единая справочная служба
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