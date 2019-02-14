Вход

Премиальный процент плюс

Банк Оранжевый,

Банк Оранжевый вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,35%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
7 340
Ставка
7,35%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
730 дней
от 50 000 ₽ 7,35
  • предусмотрено три периода начисления процентов: с первого по 180 день - 6,55%, со 181 по 370 день - 7,55%, с 371 по 730 день - 7,65% годовых;
  • в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

в течение первых 15 дней; ранее выплаченные проценты - в течение всего срока

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

за каждый полный процентный период ставка сохраняется

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
07.02.2019 11:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Премиальный процент плюс» в 2 городах России
26 146
Вернуться в поиск
Справочная информация
ООО «Банк «Оранжевый»
Адрес
198013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16, литер А
ОГРН
1023800000322
Сайт
www.bankorange.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Санкт-Петербург
Отделения 3
Банкоматы 5
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 500-80-88 — единая справочная служба

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Максимум 8,7 300 000 ₽ Посмотреть
Привилегия 8 3 000 000 ₽ Посмотреть
Можно все 7,15 500 000 ₽ Посмотреть
Копилка 5 1 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще