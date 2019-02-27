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• Обновленный законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России, опубликован на сайте конгресса США. Документ, в частности, предусматривает запрет на сделки с новым суверенным долгом России сроком более 14 дней. Кроме того, под санкции подпадут финансовые институты, которые, по данным Вашингтона, поддерживали «вмешательство российского правительства в демократические процедуры или выборы в любой стране за пределами Российской Федерации». На фоне возросших санкционных рисков российская валюта слабеет, курс доллара в ходе торгов среды превысил 66 рублей.

• Самыми острыми проблемами россияне считают рост цен и безработицы, а также бедность. Согласно результатам опроса, проведенного «Левада-центром», инфляцией обеспокоены 62% респондентов. Рост безработицы вызывает тревогу у 41% граждан, столько же назвали самыми серьезными проблемами коррупцию и взяточничество. Более трети респондентов (34%) переживают по поводу расслоения общества на богатых и бедных, а также несправедливого распределения доходов. Еще 28% участников опроса волнуются из-за кризисной ситуации в экономике, состояния промышленности и сельского хозяйства. Согласно опубликованным в среду данным Росстата, недельная инфляция в России держится на уровне 0,1% пять недель подряд, в годовом выражении инфляция на 25 февраля повысилась до 5,1%.

• Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений в рамках реализации послания Федеральному собранию. В частности, глава государства поручил правительству совместно с Центробанком принять меры по снижению ипотечной ставки до 8%, а также до 1 июля 2019 года внести в законодательство изменения, предусматривающие ипотечные каникулы для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Кроме того, Путин потребовал пресечь неправомерные действия микрофинансовых организаций и коллекторов. По словам первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, реализация задач, поставленных в послании президента, потребует более 900 млрд рублей финансовых вложений до 2024 года.

• Противостояние между созданной Центробанком системой быстрых платежей (СБП) и сервисом мгновенных переводов по номеру телефона Сбербанка нарастает. По данным СМИ, подключением к сервису госбанка интересуются еще две крупных кредитных организации — Хоум Кредит Банк и «Зенит». Крупнейший госбанк сейчас выступает абсолютным монополистом на рынке переводов, его доля превышает 50%. Однако существенную конкуренцию ему призвана составить СБП — в четверг, 28 февраля, она заработает в полном объеме. К ней уже готовы подключиться около 100 финансовых организаций.