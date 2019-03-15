Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:02 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,25% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 463,92 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,32% — до отметки 1 185,73.

«Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги коррекцией на 0,5% по индексу Мосбиржи. При этом уже более месяца индекс проводит в диапазоне 2 450—2 500 пунктов, и явных драйверов для выхода из этого диапазона мы пока не наблюдаем. Сегодня в базовом сценарии ожидаем возвращения индекса из нижней части в середину данного диапазона», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.