Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи поднялся на 0,28% и составил 2 483,7 пункта. Индекс РТС подрос на 1,39% до отметки 1 213,35.

Бумаги Сбербанка поднялись на 1,15%, «Газпрома» — на 0,83%, «ЛУКОЙЛа» — снизились на 0,93%, «АЛРОСы» — выросли на 1,42%, Московской биржи — на 0,41%.



«Индекс Мосбиржи поднялся к 2 484 пунктам, но «боковик» здесь остается актуальным в пределах 2 450—2 500 пунктов. В валютном РТС все гораздо динамичнее, индикатор вырос к 1 215 пунктам, пику от 12 февраля. Сомнительно, что в эту волну оптимизма рынок пробьет 1 225 пунктов по индексу РТС, но покупатели точно попробуют продвинуться в эту сторону», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

