Российские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи поднялся на 0,14% и составил 2 507,81 пункта. Индекс РТС подрос на 0,93% до отметки 1 237,68.

Бумаги Сбербанка поднялись на 0,39%, «Газпрома» — снизились на 0,49%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,19%, «АЛРОСы» — на 0,54%, Московской биржи — поднялись на 0,1%.



«Российский рынок к вечеру четверга остается в «зеленой зоне». Основным бенефициаром валютных скачек является индекс РТС, который поднялся к 1 239 пунктам и может продолжить рост далее», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.