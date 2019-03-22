Банк России установил официальные курсы валют с 23 марта. Курс доллара повысился на 2,85 копейки, составив 63,7705 рубля (63,742 рубля на 22 марта). Курс евро уменьшился на 19,7 копейки, до 72,59 рубля (с 72,787 рубля на 22 марта).

На биржевых торгах, где утром на протяжении определенного времени доллар и евро синхронно, хоть и незначительно, дешевели к рублю, сейчас наблюдается разнонаправленная динамика.

Согласно данным Московской биржи, на 12:41 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,11 рубля, что на 24 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на 12:40 мск стоил 72,48 рубля (минус 15 копеек).

Диапазоны котировок с начала торговой сессии составляют 63,7— 64,15 рубля за доллар и 72,26—72,74 рубля за евро.



Эксперты не исключают усиления волатильности на торгах после сегодняшнего заседания ЦБ по ключевой ставке.