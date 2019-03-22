Российские фондовые индексы завершили торговую сессию пятницы в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи опустился на 0,6% и составил 2 492,7 пункта. Индекс РТС упал на 1,96% до отметки 1 213,4.

Бумаги Сбербанка подешевели на 1,38%, «Газпрома» — на 1,96%, «ЛУКОЙЛа» — выросли в цене на 0,6%, «АЛРОСы» — опустились на 0,47%, Московской биржи — на 1,71%.



«РТС, который отличался в последние дни взрывным ростом, сегодня к вечеру также активно отступает в сторону 1 210 пунктов. Индекс Мосбиржи возвращается к 2 485—2 490 пунктам, где ему и место», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.