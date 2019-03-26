Правительство России работает над созданием полноценного кодекса контроля и надзора, в котором будут заложены в том числе принципы риск-ориентированного подхода при определении количества проверок, рассказал РИА Новости заместитель руководителя аппарата правительства Юрий Любимов.

«В процессуальной части мы сейчас работаем над созданием де-факто контрольно-процессуального кодекса. Работает группа специалистов, пока написано несколько глав этого документа, работа в полном разгаре. В ней участвуют ученые-юристы, административисты главным образом. Мы исходим из того, что должны создать полноценный кодекс контроля и надзора, который будет построен по модели уже зарекомендовавших себя процессуальных кодексов», — отметил Любимов.

Он пояснил, что в документе будут определены все участники контрольно-надзорного производства, права как подконтрольного лица, так и инспектора.

«Там будет сказано о профилактике нарушений, о том, какие меры инспектор может применить, чтобы эти нарушения не повторялись, о том, как соотносятся между собой санкции и разные предупредительные формы. Будет дана подробная типология всех контрольных действий: различные проверки, контрольные закупки, рейды и другие виды контрольных мероприятий. Там будут подробно описаны все возможные методы по оспариванию действий инспектора», — пояснил собеседник агентства.

«Парадоксально, но несмотря на то, что мы живем в очень развитой контрольно-надзорной реальности, с огромным количеством разного вида административного контроля, у нас до сих пор нет не то что единого, а по сути никакого акта, который бы определял все эти вопросы. Есть отдельные положения в КоАПе, есть отдельные положения в законах, но единого акта нет. Мы хотим создать один такой полноценный кодекс. Я думаю, что в него мы заложим в том числе принципы риск-ориентированного подхода при определении количества проверок. Я вижу приоритетную задачу в том, чтобы предъявлялись разумные требования», — заключил он.

Ранее в марте Медведев поручил Минюсту совместно с МЭР, заинтересованными органами государственной власти и экспертными организациями до 1 июня подготовить концепцию нового Кодекса РФ об административных правонарушениях.