Российские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,2% и составил 2 492,4 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,01% — до отметки 1 207,31.

Бумаги Сбербанка подорожали на 0,24%, «Газпрома» — на 0,39%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,58%. Акции «АЛРОСы» подешевели на 0,69%, Московской биржи — на 0,13%.

В четверг российский рынок закрывается нейтрально, отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.

«В конце недели прогнозируется боковая динамика индексов, на дальнейшее направление рынка могут оказать влияние внешний фон и ход торговых переговоров между США и КНР. В случае прогресса можно ожидать импульса к росту на фондовых площадках», — комментирует эксперт.

По ее прогнозу, в пятницу наиболее вероятный диапазон по рублевому индексу Мосбиржи составит 2 480—2 510 процентных пунктов, по долларовому бенчмарку РТС — 1 200—1 220 п. п.