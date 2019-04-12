Каждый второй полис ОСАГО покупается через интернет

Страховщики с января по март 2019 года заключили 4,25 млн договоров е-ОСАГО, что на 24% больше, чем годом ранее, сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.



По его словам, на электронные продажи пришлось около половины всех договоров ОСАГО, заключенных страховщиками в I квартале 2019-го. По итогам I квартала 2018-го на электронные полисы пришлось 42,5% всех заключенных договоров обязательной «автогражданки».

Первые четыре места по продажам электронных полисов ОСАГО занимают Москва (342,5 тыс.), Московская область (254,6 тыс.), Свердловская область (171,9 тыс.) и Санкт-Петербург (131 тыс.). Пятое место заняла Республика Татарстан (121,6 тыс.), заменив Новосибирскую область, занимавшую пятую строчку рейтинга регионов по продажам электронного ОСАГО по итогам I квартала 2018 года.

Продажи электронных полисов ОСАГО стали обязательными для страховых компаний с начала 2017 года. По итогам 2016-го было продано 197 тыс. полисов е-ОСАГО. Всего с 1 июля 2015-го по конец марта 2019 года было продано 31,7 млн электронных полисов.