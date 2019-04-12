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• ЦБ вновь завершил рабочую неделю отзывом лицензии. Регулятор убрал с рынка банк «Аспект», по информации Центробанка на 1 апреля занимавший 343-е место по величине активов, а согласно данным финансового рейтинга Банки.ру на 1 марта — 337-е место по тому же показателю. Как отметили в Банке России, кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и некорректную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, банк проводил сомнительные операции с наличной иностранной валютой, а также транзитные операции, существенная часть которых была связана с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам.

• Данные клиентов банков из черного списка ЦБ отказников по антиотмывочному законодательству оказались в открытом доступе в Интернете на специализированных форумах. По данным СМИ, речь идет примерно о 120 тыс. граждан и компаний, большую часть составляют физлица и индивидуальные предприниматели (ИП), часть — юридические лица. В базе содержатся Ф. И. О., дата рождения, серии и номера паспортов граждан, ИНН и ОГРН компаний. Записи датируются периодом с 26 июня по 6 декабря 2017-го. Именно с первой даты регулятор начал рассылать черный список клиентов. По словам экспертов, это первый случай появления в открытом доступе информации, которая так или иначе связана с Банком России. В самом ЦБ и Росфинмониторинге настаивают на невозможности утечек.

• В День космонавтики стало известно, что гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин подписал документ о создании Роскосмосбанка. Новый банк образован на базе Фондсервисбанка, председателем совета директоров которого в ноябре 2018 года был избран Рогозин. 100% акций новой структуры находится в собственности Роскосмоса. Предполагается, что банк будет выполнять функции «казначейства для контроля всей контрактно-договорной работы предприятий ракетно-космической отрасли».

• Минэкономразвития пересмотрело и ухудшило прогноз по росту реальных располагаемых доходов населения по итогам 2020 года с 1,7% до 1,5% в годовом выражении. Министерство рассчитывает, что в 2019 году реальные доходы граждан увеличатся на 1% и продолжат расти на протяжении всего прогнозного периода. В 2020 году рост составит 1,5% (в октябрьском варианте прогноза — 1,7%), в 2021 году и далее — порядка 2,2—2,4%. Ведомство скорректировало и оценку роста реальных зарплат на 2019 год, понизив ее с 1,4% до 1,1%. Прогноз на 2020 год, наоборот, повышен с 1,9% до 2%. С 2021 года рост реальных зарплат ожидается на уровне 2,7%.