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• Банк России отозвал лицензию у Тройка-Д Банка, согласно данным финансового рейтинга Банки.ру на 1 марта занимавшего 191-е место по размеру активов, а по информации ЦБ на 1 апреля — 185-е место по тому же показателю. Центробанк указывает на недобросовестные действия по выводу активов банка с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. При этом подчеркивается, что Банк России неоднократно направлял в правоохранительные органы информацию о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний. В связи с отзывом лицензии у Тройка-Д Банка, который был инвестором Вокбанка в рамках осуществления мер по предупреждению банкротства, последний передан в Фонд консолидации банковского сектора. В ЦБ подчеркивают, что Вокбанк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства.

• Разработчики игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg. По оценке агентства, основатели компании Playrix Holding Ltd. братья Игорь и Дмитрий Бухманы владеют состоянием по 1,4 млрд долларов. Согласно данным Bloomberg, в игры Playrix Holding, самые известные из которых — Fishdom и Gardenscapes, играют свыше 30 млн человек по всему миру. Годовая выручка компании, входящей в топ-10 разработчиков игр для iOS и Google Play, оценивается аналитиками в 1,2 млрд долларов.

• Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отчитался в Госдуме о работе правительства в 2018 году. В ходе своего выступления перед депутатами глава Кабмина выступил против увеличения страховых выплат по вкладам, поддержал идею дополнительно наказывать компании за выплату серых зарплат, пообещал увеличить пособие по уходу за ребенком и выплачивать семьям при рождении третьего ребенка 450 тыс. рублей на погашение ипотеки, отказался менять статус Росстата и предложил улучшить его данные с помощью big data. Также премьер заявил, что 19 млн россиян «живут так, как жить не должны» — в бедности. Им глава правительства пообещал адресную поддержку.

• К 2024 году страховые пенсии в России вырастут на 39,4% к уровню 2018-го, но в реальном выражении выплаты увеличатся за этот срок только на 9,5%, прогнозирует Минэкономразвития. В пресс-службе ПФР подчеркнули: новый прогноз отличается от действующего, но закон о бюджете фонда, который утверждается на трехлетнюю перспективу, учитывает все запланированные повышения выплат. Между тем в среду появилась информация о том, что у Пенсионного фонда в ближайшее время может смениться руководитель — по данным СМИ, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко может покинуть пост и возглавить ПФР. Представитель Матвиенко уже назвал сообщения о ее уходе из Совфеда слухами.