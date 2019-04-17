В России появились два новых миллиардера с совокупным состоянием 2,8 млрд долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на рассчитываемый им индекс Bloomberg Billionaires Index (BBI).

По оценкам агентства, Игорь Бухман и Дмитрий Бухман — братья-основатели компании — разработчика компьютерных игр Playrix Holding Ltd. — владеют состоянием по 1,4 млрд долларов.

Как пишет агентство, в игры Playrix Holding, самыми известными из которых являются Fishdom и Gardenscapes, играют свыше 30 млн человек по всему миру. Годовая выручка компании оценивается аналитиками в 1,2 млрд долларов, компания входит в топ-10 разработчиков игр для iOS и Google Play.

Братья Бухманы начали создавать компьютерные игры еще в Вологде в 2001 году, заработав на первой игре 100 долларов, а уже в 2004 году месячная выручка от продажи игр достигла 10 тыс. долларов, после чего братья зарегистрировали компанию Playrix.

Зимой текущего года в СМИ появились сообщения, что братья могут продать Playrix за 3 млрд долларов. Среди потенциальных покупателей назывались китайские компании iDreamSky Technology Holdings и FunPlus Game Co., однако Бухманы сказали агентству, что это не та цена, за которую они могут продать компанию.