Почти 19 млн россиян живут в бедности, констатировал премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе выступления в Госдуме. По его словам, для расширения адресной поддержки малоимущих граждан правительство намерено создать для всех регионов реестр малообеспеченных семей.



«Девятнадцать миллионов человек живут так, как жить не должны. При этом бедность, конечно, она тоже разная. Ее причины у каждого свои, причем в каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно, искать свои методы работы и смотреть еще и на расходы… Поддержка будет по-настоящему адресной. А именно такая поддержка и нужна. Мы эту работу начали, создаем так называемый реестр малообеспеченных семей, где будет полная информация о тех, кому нужна помощь государства», — сказал Медведев.

Премьер подчеркнул, что пилотный проект по созданию реестра бедных семей уже запущен в восьми регионах.

Топилин рассказал о пилотном проекте Минтруда по снижению бедности Пилотный проект начинается в 2019 году в восьми регионах.

Напомним, пилотный проект по снижению уровня бедности в России в два раза к 2024 году стартовал в начале года и будет проходить в четыре этапа.

Пилотные проекты проводятся в следующих субъектах Российской Федерации: Кабардино-Балкарская Республика, Республика Татарстан, Приморский край, Ивановская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская и Томская области. Согласно исследованию Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ, около 30% россиян живут в условиях жесткой экономии и могут позволить себе только необходимые продукты. За чертой бедности в РФ живут 20 млн человек, говорил глава Минтруда Максим Топилин.