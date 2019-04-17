Передача данных в Росстат должна осуществляться с помощью современных технологий, а не только на бумаге, отметил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая перед депутатами Госдумы с отчетом о работе правительства за 2018 год.

Глава Кабмина подчеркнул, что официальную статистику сейчас передают уже более 60 министерств и ведомств, но делается это «на бумаге, по старинке».



«Возникают разночтения в методиках расчета, в терминах. Эти разночтения хорошо видны, их сразу помещают под информационные лучи… Современные технологии позволяют получать такую информацию в режиме онлайн за счет перехода от того, что мы раньше называли репрезентативными выборками, к анализу больших массивов данных в так называемом потоковом режиме», — сказал Медведев, добавив, что эту работу необходимо продолжить.