В мае будет обсуждаться ее возможный уход из Совета Федерации

Председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко в ближайшее время может покинуть пост и возглавить Пенсионный фонд России (ПФР), сообщает «Коммерсант» .

В мае состоится встреча Матвиенко с президентом, на которой будет обсуждаться ее возможный уход из Совета Федерации, рассказали изданию несколько источников в госструктурах, добавив, что вопрос предметно обсуждается с декабря 2018 года. Высокопоставленный федеральный чиновник сказал газете, что рассматривается вариант с переходом Валентины Матвиенко на пост главы ПФР.

По данным «Коммерсанта», идея о приходе Валентины Матвиенко в ПФР могла возникнуть исключительно вне экономического и социального блока правительства и вряд ли получит их поддержку: политический вес Матвиенко существенно исказит структуру подчинения фонда регуляторам. При этом собеседники издания, знакомые с ходом обсуждения реформы системы внебюджетных фондов, подтверждают недовольство ведомств главой ПФР Антоном Дроздовым и его разногласия и с Минфином, и с Минтрудом. Финансовое ведомство не устраивают чрезмерно высокие административные расходы фонда и фактическое отсутствие информатизации, Минтруд также недоволен подходом к работе IT-департамента ПФР.

В аппаратах первого вице-премьера Антона Силуанова и социального вице-премьера Татьяны Голиковой приход Матвиенко в ПФР комментировать отказались. Экономист, член Комитета гражданских инициатив Евгений Гонтмахер сообщил, что «не слышал» о том, что Валентина Матвиенко может заменить Антона Дроздова.

Наиболее вероятным кандидатом на место спикера СФ называют главу Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина. В пресс-службе Совета Федерации воздержались от комментариев.