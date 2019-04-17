Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не видит необходимости в том, чтобы вывести Росстат из подчинения правительству. Так глава Кабмина ответил на вопрос депутата от «Справедливой России» Олега Шеина. Тот предлагал переподчинить Росстат президенту или присвоить ему особый статус по примеру Счетной палаты.

«Любой орган можно передать куда-то в другое место. Вопрос в том, будет ли он эффективнее работать. Пока я такой необходимости не чувствую», — сказал Медведев.

Напомним, президент России Владимир Путин в апреле 2017 года подписал указ, в соответствии с которым Росстат передается в ведение Минэкономразвития РФ. Статистическая служба уже находилась в ведении Минэкономразвития с мая 2008 года по май 2012-го, однако затем была передана в прямое ведение правительства.