«Главное за минуту» — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и ценит свое время

• ЦБ определил базовый уровень доходности вкладов на май. Для депозитов в рублях и евро показатель преимущественно снизился, в долларах — снизился для всех сроков. Базовый уровень доходности служит ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в Фонд страхования вкладов. Для банков, которые укладываются в базовый уровень, ставка отчислений в ФСВ с I квартала 2018 года составляет 0,15% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка составляет 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки.

• Размер предельного отклонения доходности вкладов от базовой для уплаты повышенных ставок страховых взносов одинаков для депозитов в рублях и валюте. Однако первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила, что поскольку уровень рублевых и валютных ставок заметно различается, «можно рассмотреть возможность установления более жесткого ограничения по вкладам в иностранной валюте». По ее словам, регулятор обеспокоен ростом объема валютных депозитов в российских кредитных организациях и намерен ужесточить требования к ним по резервированию вкладов в иностранной валюте. Предполагается, что эта мера позволит сохранить тенденцию на девалютизацию банковских балансов.

• Forbes представил рейтинг 200 богатейших бизнесменов России. Его возглавил крупнейший акционер «Сибура» и «Новатэка» Леонид Михельсон, состояние которого оценивается в 24 млрд долларов. На втором месте — председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с состоянием 21,3 млрд долларов, на третьем — президент НК «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов (20,7 млрд долларов). Далее следуют председатель совета директоров компании «Северсталь» Алексей Мордашов (20,5 млрд долларов) и член совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко (20,1 млрд долларов). Совладелец LetterOne Holdings и «Альфа-Групп» Михаил Фридман занял седьмое место с состоянием 15 млрд долларов.

• Банк России обсуждает с участниками проекта по созданию маркетплейса интеграцию с Системой быстрых платежей, сообщила советник первого заместителя председателя ЦБ Елена Чайковская. «Мы разрабатываем механизмы и возможность интеграции платформ с Системой быстрых платежей, потому что (решить вопрос), как проводить платежи на финансовом рынке, — это одна из больших задач исходя из дороговизны», — отметила Чайковская. Она пояснила, что маркетплейс будет еще одной площадкой, на которой пользователю станет доступен функционал мгновенных переводов по номеру телефона. Интеграция маркетплейса с Системой быстрых платежей упростит для клиентов перевод денежных средств при открытии вклада, отметил директор по развитию бизнеса Банки.ру Роман Халанский.