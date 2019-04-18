Банк России обсуждает с участниками проекта по созданию маркетплейса интеграцию с Системой быстрых платежей. Об этом на форуме СРО «Национальная финансовая ассоциация» «Казначейство-2019» сказала советник первого заместителя председателя ЦБ Елена Чайковская.

«Мы разрабатываем механизмы и возможность интеграции платформ с Системой быстрых платежей, потому что (решить вопрос), как проводить платежи на финансовом рынке, — это одна из больших задач исходя из дороговизны», — отметила Чайковская.

Позднее она пояснила, что маркетплейс будет еще одной из площадок, на которой пользователю станет доступен функционал мгновенных переводов по номеру телефона.

«Сегодня, чтобы отправить из банка в банк платеж, вам нужно зайти в ДБО своего банка — мобильное приложение, которое установлено у вас на телефоне. И сделать там какие-то телодвижения: выбрать телефон, ввести сумму — вот это все будет делать платформа в своем личном кабинете. То есть вам нужно будет удостовериться в том, что сумма та самая, которую вы выбрали для вклада, и нажать одну кнопочку «оплатить»... Все будет платиться через СБП. Инициация платежа будет осуществляться из личного кабинета платформы либо платформа будет выставлять инвойс», — рассказала представитель ЦБ.

«Интеграция маркетплейса с Системой быстрых платежей упростит для клиентов перевод денежных средств при открытии вклада — это можно будет сделать практически в один клик. Важно отметить, что воспользоваться для этого Системой быстрых платежей смогут клиенты всех банков, которые к ней подключены», — прокомментировал директор по развитию бизнеса Банки.ру Роман Халанский.



Проект маркетплейса ЦБ был запущен в конце прошлого года. Он представляет собой платформу, которая объединяет финансовые организации и онлайн-агрегаторов финансовых продуктов и услуг (включая Банки.ру).



Система быстрых платежей Банка России заработала в полноценном режиме 28 февраля 2019 года. К ней присоединились 11 банков из числа крупнейших (кроме Сбербанка) и одна небанковская кредитная организация.

