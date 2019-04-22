В Москве в I квартале 2019 года зарегистрировано 20 388 договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 26% больше, чем за первые три месяца прошлого года. Об этом сообщает столичное управление Росреестра.

В марте 2019 года зарегистрировано 7 838 ипотечных договоров, что на 12% больше минувшего февраля и на 18% больше, чем годом ранее.

По словам руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, в октябре 2018 года число покупателей, взявших кредит на покупку квартиры, достигло абсолютного максимума — 10 061 договор по ипотеке. Далее число зарегистрированных договоров сократилось на 40%. При этом в I квартале 2019 года число ипотечных сделок по России снизилось на 5%, но в Москве — увеличилось более чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.