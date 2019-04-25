Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:05 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,08% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 576,89 пункта. Индекс РТС снизился на 0,53% до отметки 1 257,26.

«Внешний информационный фон не дает четких ориентиров перед открытием российского фондового рынка. Мы ожидаем нейтрального начала торгов, вблизи уровней вчерашнего закрытия. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 555—2 605 пунктов, по индексу РТС — 1 250—1 275 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.