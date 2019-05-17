Жители Москвы и Московской области в I квартале 2019 года получили 35 тыс. ипотечных кредитов. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка. Показатель начала года превысил аналогичный период 2018-го на 2,1%.

«По итогам первого квартала 2019 года количество ИЖК в национальной валюте, выданных заемщикам Москвы, составило 18,8 тысячи на сумму 85,6 миллиарда рублей, средневзвешенный срок кредитования — 18 лет три месяца. Количество ИЖК в рублях, выданных заемщикам Московской области в том же периоде, составило 16,2 тысячи на сумму 52,4 миллиарда рублей, средневзвешенный срок кредитования — 18 лет и три месяца», — прокомментировали в пресс-службе регулятора.

Цб также отмечает, что условия предоставления ипотечных кредитов ужесточились.За I квартал 2019 года ставки увеличились в среднем на 0,5 процентного пункта. Средневзвешенная процентная ставка по рублевой ипотеке в Москве и Московской области в марте 2019 года составила 10,4%.

В иностранной валюте было выдано пять ипотечных кредитов.

В целом в России объем выданных ипотечных кредитов в I квартале 2019 года составил 618,4 млрд рублей.