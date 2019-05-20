«Главное за минуту» — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и ценит свое время

• Реальные доходы россиян продолжат падать в 2019 году на фоне отсутствия у властей планов монетарной социальной поддержки граждан, заявили в Счетной палате. В контрольном ведомстве пояснили: чтобы в целом за год был зафиксирован минимальный рост (100,1%), реальные располагаемые денежные доходы населения должны расти во II—IV кварталах темпами не менее 1% за квартал. «С учетом текущих тенденций и принимая во внимание, что в течение 2019 года не ожидается введения новых существенных монетарных мер социальной поддержки граждан, существуют риски сохранения динамики данного показателя в отрицательной области», — указали в СП.

• Сотрудники финансовой сферы стали главными аутсайдерами по динамике заработных плат в I квартале. За первые три месяца нынешнего года их оклады сократились более чем на 1,5%, следует из бюллетеня департамента исследований и прогнозирования (ДИП) Центробанка «О чем говорят тренды». В других отраслях ситуация с оплатой труда обстоит несколько лучше. Например, в обрабатывающей промышленности, строительстве, а также оптовой и розничной торговле темп роста окладов варьируется от 6% до 9%. В госуправлении и здравоохранении показатель находится в диапазоне 1—5%. В начале года выросла и средняя зарплата в Москве — по данным столичного департамента экономической политики и развития, за I квартал показатель увеличился на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го и составил 86,83 тыс. рублей.

• Клиенты Сбербанка жалуются на хищение своих средств с использованием информационно-платежных терминалов (ИПТ) во время тайм-аута устройства. Злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит. Терминал дает на завершение операции 90 секунд, и если в этот период свою карту вставит следующий клиент, то с нее и будут списаны средства по запросу предыдущего. Как поясняют в Сбербанке, ИПТ настроен таким образом, что можно сначала выбрать назначение платежа, сумму и только в самом конце — способ оплаты: картой или наличными. И если предыдущий клиент выбрал «оплата картой» и не завершил операцию, то следующий, вставив свою карту, ее завершает. В банке призывают клиентов быть внимательнее.

• Симптомы того, что пузырь необеспеченного потребительского кредитования может лопнуть довольно скоро, уже есть, считает аналитик «ВТБ Капитала» Михаил Шлемов. Он отмечает, что ЦБ принимает меры для охлаждения рынка, но они не срабатывают, и парадокс в том, что они, наоборот, делают более выгодной выдачу кредитов по более высоким ставкам — регулятор пытается сдержать рост потребкредитования за счет повышенных коэффициентов риска для кредитов по ставке более 10% годовых: чем выше ставка по кредиту, тем больше капитала под него нужно при расчете нормативов.