«Главное за минуту» — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и ценит свое время

• Никаких оснований обвинять Россию в манипулировании валютным курсом нет, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Так она прокомментировала информацию о том, что США могут включить РФ в список стран, манипулирующих курсом своей валюты. Выступая в четверг в Госдуме, глава регулятора назвала единственный способ остановить недобросовестных банкиров, прокомментировала рекордный убыток ЦБ в 2018 году и объяснила, почему Банк России не будет запрещать микрозаймы.

• Проблема «зарплатного рабства» не беспокоит большинство россиян. Две трети работников (66%) отметили, что при устройстве на текущее место работы им был предложен только один банк для получения зарплаты, без альтернатив. При этом почти половина россиян (46%) не знают об отмене «зарплатного рабства» с 2014 года. Абсолютное большинство работников (84%) даже не интересуются условиями, которые предлагают другие банки.

• Минтруд предложил изменить организационно-правовую форму трех государственных внебюджетных фондов и предоставить Пенсионному фонду России (ПФР), Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонду социального страхования (ФСС) статус публично-правовых компаний. Установление правового статуса внебюджетных фондов создаст возможность дальнейшего объединения ПФР, ФОМС и ФСС в единый государственный социальный фонд, отмечают источники СМИ. Предложения Минтруда могут быть обсуждены на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в правительстве 31 мая.

• Платежная система UNIStream столкнулась со сложностями в проведении переводов вечером в будни на текущей неделе. Об этом говорится в письме, разосланном системой по кассовым узлам под заголовком «Приостановки работы». Как сообщают СМИ со ссылкой на источники, лимит на ежедневные переводы на уровне 400 млн рублей установлены предписанием ЦБ, связанным с информационной безопасностью. По словам экспертов, для отправителей переводов важна срочность, невозможность отправить перевод в запланированный час может привести к оттоку клиентов. В самой системе официально факт ограничений отрицают, объясняя происходящее «акцией выходного дня».