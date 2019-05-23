Нет никаких оснований обвинять Россию в манипулировании валютным курсом, заявила в интервью «Известиям» председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она прокомментировала информацию о том, что США могут включить Россию в список стран, манипулирующих курсом своей валюты, за занижение стоимости рубля.

«У нас плавающий курс. Мы не проводим интервенций, которые направлены на поддержание определенного курса рубля. Центробанк закупает валюту для Минфина только в рамках бюджетного правила, которое призвано обеспечивать независимость экономики от нефтяных цен, а не направлено на поддержание того или иного курса рубля. Нет совершенно никаких оснований обвинять нас в манипулировании валютным курсом», — сообщила глава ЦБ.

При этом, по ее словам, бюджетное правило менять нецелесообразно.

«Есть такая традиция: улучшать прогноз цен на нефть, когда они высокие, и ухудшать, когда низкие. Мы стараемся таких метаний избегать, поэтому Банк России придерживается достаточно консервативного подхода к прогнозу цен на нефть. Мы видим тенденции, которые не позволяют считать нынешнюю высокую цену гарантированной на долгосрочный период. Поэтому в прогнозах Центробанка мы ориентируемся на базовый сценарий, где заложена цена существенно ниже нынешней. Бюджетное правило нецелесообразно менять. Хотя бы потому, что правило есть правило и действует вне зависимости от конъюнктуры сырьевого рынка. При этом оно придает дополнительную силу российской экономике, создавая условия ее стабильного функционирования в меньшей зависимости от динамики сырьевых цен», — пояснила Набиуллина.

СМИ: Минфин США заподозрил Россию в манипуляции своей валютой Публикация нового списка ожидается в мае.

Ранее Bloomberg сообщало, что Минфин США заподозрил Россию и еще несколько стран в манипулировании своей валютой в целях получения торговых преимуществ. Публикация нового списка ожидается в мае. Предполагается, что он будет расширен с 12 до 20 стран. Помимо России, в него могут включить Таиланд, Индонезию, Вьетнам, Ирландию и Малайзию, так как все эти страны имеют положительный торговый баланс с США.

Позже первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила, что никаких дополнительных рисков от включения России в список манипуляторов валютой в регуляторе не видят. «Пока никаких фактических, реальных рисков мы не видим, — сказала Юдаева. — Я думаю, что дополнительных рисков по отношению к тем, которые у нас и так с точки зрения Соединенных Штатов уже есть, — здесь говорить о больших рисках, наверное, не приходится».