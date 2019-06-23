Банк «Кузнецкий» начисляет 10% кешбэка по «Карте привилегий», оформленной в рамках акции.

Кешбэк в размере 10% от покупок начисляется в первые три месяца после оформления карты (максимальная сумма возврата — 1,5 тыс. рублей в месяц), далее размер кешбэка составляет 2% (максимальная сумма возврата — 5 тыс. рублей в месяц).

Ежемесячное обслуживание карты стоит 99 рублей. Ставка начисления средств на остаток равна 5% годовых. Выплата процентного дохода производится ежемесячно.

Снимать наличные в банкоматах и ПВН банка можно бесплатно. В банкоматах других кредитных организаций комиссия составляет 1% от суммы, минимум 150 рублей.



«Карты в рамках акции выдаются клиентам, не имеющим «Карты привилегий», в период до 30 сентября 2019 года», — уточняет эксперт по картам Банки.ру Елена Хвостова.

