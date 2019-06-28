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• Значения обязательных нормативов в мае нарушили 13 банков, из них 12 находятся в процессе финансового оздоровления, один из банков лишился лицензии уже в июне («Взаимодействие»). Об этом свидетельствуют данные отчетности, размещенной на сайте Банка России. На 1 июня в РФ было зарегистрировано 424 банка (283 с универсальной лицензией и 141 с базовой). В мае два банка лишились своих лицензий — Кемсоцинбанк и Балтийский Банк.

• Более трети россиян считают, что для комфортной жизни на пенсии им достаточно будет ежемесячного дохода в 30 тыс. рублей. Таковы данные опроса НПФ Сбербанка. Согласно исследованию, 41,2% опрошенных уверены, что размер выплачиваемой им государственной пенсии будет составлять 15—30 тыс. рублей и обеспечить комфортную жизнь в старости без собственных накоплений им не удастся. В том числе 20,8% рассчитывают ежемесячно получать 15—20 тыс. рублей, а 20,4% респондентов — 20—30 тыс. рублей. Еще 24% полагают, что будут получать государственную пенсию в размере 10—15 тыс. рублей. Самый высокий уровень притязаний — у военных: 20% из них говорят, что для комфортной жизни на пенсии им необходимо более 100 тыс. рублей.



• Минкомсвязь вернулась к идее обязательной предустановки отечественных приложений на продаваемые в России смартфоны и планшеты и разработало к закону о связи проект соответствующих поправок. Цель документа — обеспечить недискриминационный доступ российских разработчиков к глобальному рынку и безопасность использования мобильных устройств. В законопроекте не указано, сколько российских приложений будут обязаны установить производители и какие это могут быть приложения, определит это своим решением правительство. Оно сформирует конкретный перечень оборудования, где должны быть предустановлены приложения, и конкретный перечень типов софта, подлежащего обязательной установке.

• Повышение пенсионного возраста в России до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин задержит на рынке труда работников старшего возраста, что окажет небольшой, но положительный эффект на ВВП страны, но пенсионная реформа не способна полностью сгладить негативный эффект сокращения трудоспособного населения. К таким выводам пришли экономисты НИУ ВШЭ. Пик зарплаты в России приходится на 30—40 лет, следует из расчетов Центра развития ВШЭ, у работников более старшего возраста зарплата на 20—30% ниже. Если дифференциация не изменится, средний уровень официальной зарплаты снизится на 0,8% к 2024 году за счет старения населения. Специалисты в возрасте окажут положительное влияние на экономический рост, только если будут замещать собой менее производительные виды услуг.

