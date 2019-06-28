Минкомсвязь вернулась к идее обязательной предустановки отечественных приложений на продаваемые в России смартфоны и планшеты и разработало к закону о связи, который в ближайшие дни должен быть опубликован для публичного обсуждения, проект соответствующих поправок, во многом повторяющих проект, представленный в начале года Федеральной антимонопольной службой (ФАС), притом что еще недавно Минкомсвязь официально выражала скепсис в эффективности таких норм для поддержки отечественных разработчиков, сообщил «Ведомостям» федеральный чиновник.

Чиновники предлагают обязать производителей поставлять в Россию смартфоны и другие абонентские устройства, на которых уже установлены приложения от отечественных разработчиков, например, карты от «Яндекса», приложение социальной сети «ВКонтакте», антивирусное ПО от «Лаборатории Касперского», что радикально изменит рынок мобильных приложений: ряд отечественных разработчиков получат автоматический доступ ко всем смартфонам и планшетам, продаваемым в России; цель поправок — обеспечить недискриминационный доступ российских разработчиков к глобальному рынку и безопасность использования мобильных устройств, указано в пояснительной записке к проекту Минкомсвязи.

В законопроекте не указано, сколько российских приложений будут обязаны установить производители и какие это могут быть приложения, определит это своим решением правительство, следует из поправок: оно сформирует конкретный перечень оборудования, где должны быть предустановлены приложения, и конкретный перечень типов софта, подлежащего обязательной установке; ранее представители Apple на одном из совещаний предупредили чиновников, что введение таких норм вынудит компанию пересмотреть свою бизнес-модель в России, рассказывал «Ведомостям» источник, который присутствовал при обсуждении; против предустановки также выступили Microsoft и Intel, писала ФАС.

«Попытка государства жестко контролировать крайне конкурентный рынок приложений — исключительная ситуация, такого мирового опыта нет», — говорит представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов, который отмечает, что чиновники настаивают не только на предустановке отечественного ПО, они также обязывают производителя предоставить пользователю возможность удалять любые приложения со своего смартфона, в том числе приложения самого производителя, при этом удаленные приложения запрещено автоматически восстанавливать даже при возврате телефона к заводским настройкам, указывает Гуськов: «Эти требования технически нереализуемы многими производителями и могут привести к уходу с легального российского рынка в России ряда крупных производителей, в результате начнут расти серые продажи техники таких производителей, где в любом случае не будет предустановленных российских приложений».

С другой стороны, концепцию и проект ФАС в свое время поддержали «МегаФон», Mail.ru Group и МТС, указывала служба: представитель «МегаФона» объяснял «Ведомостям», что инициатива будет способствовать развитию отечественного IТ-рынка; «Если проект концепции станет законом, то у потребителей будет более широкий набор предустановленных решений. С точки зрения защиты пользователей и общего уровня безопасности в Интернете предустановленный антивирус — это полезная вещь», — говорил представитель «Лаборатории Касперского».