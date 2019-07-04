Банк России до конца 2019 года ужесточит требования для участников рынка, которые кредитуют сделки слияния и поглощений (M&A), такие ссуды будут относиться к третьей категории качества или ко второй категории с сохранением обязательного резервирования. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на открытии Международного финансового конгресса.

«До конца текущего года повышение нормативов обязательных резервов по таким сделкам будет принято и вступит в силу. Мы будем относить такие кредиты к третьей категории качества, с расчетным резервом 21%, при наличии обеспечения он может быть снижен только до 10%. Перевод ссуд во вторую категорию качества будет возможен, если заемщик показывает хороший финансовый результат, но резерв все равно не будет ниже 5%», — сказала глава ЦБ.

Банк России опубликовал проект поправок, который касался кредитования сделок M&A, еще в конце 2017 года, но не раз откладывал введение новых требований. По словам Набиуллиной, регулятор пошел навстречу пожеланиям участников рынка, но откладывать введение этих мер не намерен, поскольку необходимо улучшение качества корпоративного кредитования.

«Здоровое корпоративное кредитование – это в первую очередь кредитование операционных предприятий, занимающихся развитием производства. А пока банки с большим удовольствием кредитуют сделки слияний и поглощений. То есть кредитуют перераспределение собственности, а не расширение деятельности, при этом все чаще испытывая проблемы с возвратом ранее выданных кредитов», — пояснила глава ЦБ.