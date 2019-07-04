Законопроект о либерализации тарифов на полисы ОСАГО может быть рассмотрен правительством 11 июля. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев, выступая на Международном финансовом конгрессе.

«Когда законопроект <...>, который, надеюсь, правительство рассмотрит 11 числа, который был утвержден комиссией по законопроектной деятельности, будет внесен в Государственную думу и <...> будет принят, нужно посмотреть, как он будет реализовываться», — сказал Моисеев.

По его словам, от реализации законопроекта зависит, пойдет ли страховой рынок по пути отказа от обязательных видов страхования.

«Мы должны людям доказать, и общество должно увидеть, что либерализация не приводит к повышению цен», — добавил Моисеев.