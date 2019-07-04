Российские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,67% и составил 2 842,78 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,71%, до отметки 1 411,53.

Бумаги Сбербанка подорожали на 0,54%, Мосбиржи — на 1,66%, «Газпрома» — на 1,43%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,09%, «АЛРОСы» — на 3,05%.

Российский фондовый рынок в четверг, после небольших утренних раздумий, продолжил расти, отмечает аналитик Промсвязьбанка Евгений Локтионов.

К концу торговой сессии индекс Мосбиржи превысил отметку 2 840 пунктов, обновляя тем самым исторические максимумы.

«Отметим, что отсутствие американских инвесторов (сегодня США отдыхают — страна празднует День независимости) и невнятная динамика мировых рынков нисколько не помешали участникам рынка отыгрывать активную фазу дивидендного сезона и отдельные внутренние идеи роста», — комментирует эксперт.